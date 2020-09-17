"القومي للمرأة" يستقبل الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

علاقات و مجتمع

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، أول أمس، الرئيس الجديد لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، خلال زيارته الأولى للمجلس.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بـ"برجر" في مقر المجلس، وثمنت التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 فى العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك مثل المواطنة والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشروع بطاقات الرقم القومي، لافتة إلى استمرار التعاون في قضايا أخرى منها الشمول المالى، وختان الإناث، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي من كبار الداعمين لقضايا المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

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وقدمت الدكتورة مايا مرسى فكرة عامة عن تاريخ إنشاء المجلس وتشكيله وأعضائه ولجانه وفروعه بالمحافظات، كما تحدثت عن إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة، كما تحدثت عن الأجندة التشريعية للمرأة في مصر وما حدث بها من تقدم ملحوظ، وأشارت إلى أهم الحملات التى أطلقها المجلس مثل حملتى طرق الأبواب والتاء المربوطة، كما أشارت إلى أنه مؤخراً تم إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى الذى يهدف إلى دعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات، وأشارت إلى الخطوات القوية التي اتخذتها مصر نحو تعزيز دور المرأة في ملف الأمن والسلم.

وأكدت رئيسة المجلس أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في إصدار سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا، وقد أعد المجلس القومي للمرأة ورقة سياسة بشأن استجابة مصر السريعة لوضع المرأة خلال تفشي فيروس كورونا، ومصر أيضًا هي أول دولة عالمياً تُصدر آلية رصد تتابع السياسات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أصدر المجلس أربعة تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه بدون إرادة سياسية لم يكن ليتحقق أي تقدم فى ملف المرأة، مشددة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم قضية المرأة بكل قوة عن إيمان وقناعة بأهمية دور المرأة فى المجتمع، وبالفعل يعد عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو العهد الذهبي للمرأة المصرية حيث تحقق لها العديد من الإنجازات التى فاقت الأحلام والتوقعات.

فيما عبر كريستيان برجر عن سعادته بوجوده بمقر المجلس، وأشاد بجهود المجلس فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية، وأكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بشكل كبير بقضايا المساواة وتكافؤ الفرص، واستمرار تعاونه مع المجلس على هذا الملف المهم.