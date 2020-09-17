كورونا اليوم: البحث عن أصل الفيروس.. وقلق بسبب مدة المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر الخليج 365، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

كمامة "سيليكون" تحمي البشرة

صمّم فريق بحث قناعا شفافا لاصقا من السيليكون، للحماية من الأمراض، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وقالت قائدة الفريق الباحثة أليس مين سو تشون، إنه تم تصميم القناع مع التركيز على الراحة وسهولة الارتداء، مع ميزات أخرى مثل وسادة الأنف لمنع التهيج، كما تساعد مرونة السيليكون في ضبطه ليناسب ملامح الوجه، كما ادعت صاحبة القناع، أن طبقة علاج الجلد قد أضافت فوائد لتنعيم البشرة ومحاربة التجاعيد، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

أصل الفيروس

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحقق فريق دولي من العلماء في احتمال تسرب الفيروس التاجي من المختبر، في محاولة لمعرفة مصدر الوباء، وسيتعمق الباحثون في جميع النظريات المتعلقة بأصول الفيروس وسط مزاعم غير مثبتة أنه ظهر من مختبر في الصين.

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التحقيق جزء من لجنة لانسيت COVID-19، وهي هيئة تأسست في يوليو لتقديم حلول عملية لتحديات الوباء، وتقديم توصيات حول كيفية تجنب الجائحة التالية، يأتي ذلك لكشف حقيقة أن الفيروس من صنع الإنسان في مختبر في الصين، وفقا لما أكده ستيف بانون، الحليف اليميني لدونالد ترامب في الولايات المتحدة، والملياردير الصيني الذي يعيش في المنفى.

وحدد فريق البحث أولوياته المتمثلة في: "تعقب أصول الفيروس بطريقة منفتحة وعلمية وغير منحازة ولا تتأثر بالأجندة الجيوسياسية".

هل ترتفع وفيات كورونا؟

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يؤكد الخبراء أن الأدلة القادمة من عدة دول مثل السويد وأمريكا، تشير إلى الدول التي تعاني من ارتفاع في كبير في أعداد الإصابات، قد تتجنب موجة ثانية من وفيات الفيروس التاجي، ما يعني عدم زيادة الضحايا.

وقال عالم الأوبئة السويدي أندرس تيجنيل، إن الوفيات لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد الإصابات التي تعاني منها في بلد ما، إذ إن معدل الوفيات مرتبط بشكل أكبر بما إذا كان كبار السن قد أصيبوا بالعدوى ومدى قدرة النظام الصحي على التأقلم مع الفيروس، هذه الأشياء ستؤثر على معدل الوفيات".

مدة المناعة تقلق العلماء

أظهرت دراسات عديدة للفيروسات التاجية البشرية، أن مناعة المتعافين من الأمراض التي تسببها لا تدوم طويلا (6 أشهر إلى سنة) وهي الخاصية التي تميز جميع هذه الفيروسات بما فيها SARS-CoV-2.

وتفيد مجلة Nature Medicine، بأنه ليس للخبراء في الوقت الحاضر رأيا موحدا بشأن نشوء مناعة ثابتة بعد الإصابة بفيروس SARS-CoV-2، ستكون مدة المناعة قصيرة لا تزيد عن سنة، وفقا لروسيا اليوم.