أمريكا تمنع استئناف تجربة لقاح أكسفورد ضد كورونا قبل تحقيق هذا الشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منع المنظمون الأمريكيون استئناف التجربة الأمريكية للقاح أكسفورد وأسترازينيكا ضد كوفيد-19، بعد معاناة أحد المشاركين من مضاعفات العمود الفقري النادرة في تجربة المملكة المتحدة.

في الأسبوع الماضي، توقفت تجربة لقاح فيروس كورونا في جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، مؤقتًا بعد إصابة أحد المشاركين في المملكة المتحدة بالتهاب في النخاع الشوكي، تعافى المتطوع وخرج من المستشفى، واستؤنفت المحاكمة في المملكة المتحدة.

لكن الأمر الذي مثل صدمة جديدة للعالم، هو حديث المنظمين الأمريكيين بأنهم قلقون للغاية بشأن الآثار الجانبية النادرة، والذي قرروا بناء عليه ألا يستأنفوا الدراسة في الولايات المتحدة، ويناقشون ما إذا كان سيتم السماح بعودة التجارب أم لا، وفقا لصحيفة "dailymail" البريطانية.

ووضع الخبراء في أمريكا، شروطا لاستئناف تجارب اللقاح، الذي يعتبر الأهم في العالم، وهي النظر فيما إذا كان التطعيم قد تسبب في الالتهاب أو ما إذا كان ناتجًا عن عامل آخر مثل مرض مزمن.

كما سيحتاج الخبراء أيضًا، إلى تقييم ما إذا كان حجم المخاطر يفوق محاولات السيطرة على الوباء، ما يعني أن المضاعفات قد تؤدي لكوارث أكبر من محاولة محاربة كوفيد-19.

تحذيرات أمريكية من اللقاح

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، إن تجربة لقاح أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، لا تزال معلقة في الولايات المتحدة.

كما حذر الدكتور أفيندرا ناث، مدير المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية في المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا، من أن وضع اللقاح مقلق للغاية، ففي ظل رغبة الجميع في الحصول على لقاح، إلا أن حدوث مضاعفات كبيرة، قد يغير الأمر تماما، ولن نستطيع إنتاج اللقاح.

ماذا حدث لـ"متطوع أكسفورد"

من غير الواضح طبيعة رد الفعل التي حدثت للمتطوع بالضبط، لكن أطباء أعصاب آخرين يعتقدون أن المريض قد تم تشخيصه بالتهاب النخاع المستعرض، وهو التهاب في جزء من النخاع الشوكي.

تتسبب الحالة في إتلاف غمد الميالين، وهو حاجز عازل للبروتين الدهني الذي يحمي الأعصاب، ويقطع الرسائل المرسلة من أعصاب الحبل الشوكي، ينتج عن هذا ألم وضعف وأحاسيس غير طبيعية ومشاكل في المثانة والأمعاء، ويمكن أن يؤدي إلى شلل دائم.

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يمكن أن يحدث التهاب النخاع المستعرض بسبب عدة حالات بما في ذلك العدوى مثل الإنفلونزا واضطرابات الجهاز المناعي.

السبب الحقيقي لإيقاف التجربة

"هذا حدث ضار وخطير، لقد أدى ذلك إلى دخول المشارك المستشفى ولكن السر في إيقاف التجربة، هو أن السبب الحقيقي لالتهاب النخاع المستعرض غير مفهوم تمامًا"، هذا ما قاله الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بالولايات المتحدة.

يضيف الطبيب: "يعتقد أنه ناتج عن استجابة مناعية، من الممكن نظريًا أن يتسبب اللقاح في إحداث هذه الاستجابة المناعية الشاذة ويسبب التهاب النخاع المستعرض، هذا هو بالضبط نوع الاستجابة التي من شأنها أن توقف التجارب مؤقتًا".

تقول AstraZeneca إن المتطوع تعافى ولم يعد في المستشفى، لكنه رفض تأكيد ما إذا كان مصابًا بالتهاب النخاع المستعرض.

بحث سبب رد الفعل

وسمحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية- المسؤولة في المملكة المتحدة عن ضمان سلامة الأدوية والأجهزة الطبية- باستئناف التجارب في بريطانيا، لكن إدارة الغذاء والدواء والمعاهد الوطنية للصحة، يسعيان أولاً إلى تحديد سبب رد الفعل، مثل ما إذا كان اللقاح أو حالة طبية أساسية أو عامل آخر غير معروف وراء ذلك.

حالة وحيدة لإيقاف التجربة

يرغب المنظمون في اختبار عينات الأنسجة أو الدم من المريض البريطاني ومقارنتها بعينات من متطوعين آخرين، حسبما أفادت Kaiser Health News، لمعرفة ما إذا كانت قد أنتجت أي أجسام مضادة من التطعيم والتي تهاجم أيضًا الدماغ أو أنسجة الحبل الشوكي، إذا تأكد العلماء من أن اللقاح تسبب في إصابة المتطوع بالتهاب النخاع المستعرض، فقد تتوقف التجربة بشكل دائم.

يقول شافنر: "إنه من غير الواضح ما إذا كان اللقاح التجريبي أو الدواء الوهمي قد تسبب في هذا التأثير الجانبي، ولكن كلما طال التحقيق، زاد الشك، كنت سأفكر إذا تلقى هذا المريض الدواء الوهمي، فسيكون هذا تقييمًا موجزا، هذا علاج وهمي، لا يمكن أن يكون له أي علاقة باللقاح، ولكن كلما طال هذا الأمر، كلما طالت مدة الشك في أن المريض قد تلقى اللقاح يصبح الأمر أكثر وضوحًا لأن هذا هو بالضبط نوع الاستجابة المناعية الشاذة التي قد تكون مصدر قلق لأي لقاح، وهذا اللقاح على وجه الخصوص."

إذا تم السماح باستمرار التجربة، فقد تطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من AstraZeneca تضمين المزيد من معلومات السلامة للمشاركين قبل إعطائهم جرعة من التطعيم.