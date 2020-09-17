كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - يعد اللون الأخضر، بدرجاته المختلفة، أكثر ألوان الشعر المناسبة لـ اليوم الوطني السعودي، حيث تكتسي السعودية بالأخضر احتفالاً بهذا اليوم السنوي الأهم في المملكة. وقد اخترنا لك في هذا المقال مجموعة صبغات شعر مناسبة لليوم الوطني السعودي الـ90، أساسها اللون الأخضر، لتختاري من بينها ما يعجبك. يذكر أن مصدر الصور من انستقرام.



الشعر الأومبري الأخضر

الشعر الأومبري الأخضر



إذا كنت تعتمدين الأشقر لشعرك، وترغبين في صبغة شعر مميزة لاحتفالات اليوم العالمي 2020، فلا تترددي في إقرانه مع الأخضر بأسلوب الأومبري، فهذان اللونان سيمنحانك إطلالة عصرية وجذابة جداً، لا سيما إن كنت من صاحبات الشعر الطويل.

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الشعر الأسود مع الخصلات الخضراء

الشعر الأسود مع الخصلات الخضراء



أما إذا كنت تمتلكين شعراً أسود وترغبين في اعتماد اللون الأخضر بطريقة هادئة وناعمة خلال احتفالات اليوم الوطني 2020، فتعد خصلات الشعر الخضراء من أفضل الخيارات بالنسبة إليك، فهذا المزيج بين الأسود والأخضر يمنحك مظهراً حيوياً متجدداً في هذا اليوم السنوي المميز والمهم.



الشعر الأخضر النيون

الشعر الأخضر النيون



إذا كنت من محبات صبغات الشعر الجريئة والحيوية، بإمكانك اعتماد صبغة الشعر الأخضر النيون لمظهر حيوي وإطلالة عصرية خلال احتفالات اليوم الوطني 2020، فكوني متميزة ومتألقة في هذا اليوم المميز من خلال اختيار صبغة الشعر الأخضر النيون.

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أطراف الشعر الخضراء

أطراف الشعر الخضراء



إن صبغ أطراف الشعر باللون الأخضر طريقة سهلة للحصول على إطلالة تتناغم مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، الذي تكتسي خلاله السعودية باللون الأخضر. وإذا كنت تعتمدين الغرة القصيرة، اعتمدي معها بعض الخصلات الخضراء.



الشعر الأخضر الفاتح مع الجذور الداكنة

الشعر الأخضر الفاتح مع الجذور الداكنة



بإمكانك الاحتفال باليوم الوطني 2020 من خلال اعتماد لون الشعر الأخضر الفاتح، لكن مع الحفاظ على لون جذور شعرك الطبيعي الداكن، الى جانب تسريحة الشعر الويفي التي تعد خياراً رائعاً لإبراز جمال شعرك.



الهاي لايت الأخضر

الهاي لايت الأخضر



يعد الهاي لايت موضة رائجة جداً لهذا الموسم، بالتالي قد يشكل الهاي لايت الأخضر واحداً من الخيارات الرائعة لاحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، لا سيما لصاحبات الشعر البني والأسود، حيث يمنح شعرهن إشراقة وحيوية، ويوفر لهن إطلالة عصرية متجددة.

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