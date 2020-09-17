الجمبسوت الأبيض يضع النجمات في منافسة شرسة فمن أخفقت منهن؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تعتمد المراة الجمبسوت الأبيض في مختلف الأوقات والمناسبات، زهناك تصميمات تناسب إطلالات النهار، وتصميمات أخرى يفضل اعتمادها في المساء والسهرات.



شاهدي أجمل إطلالة نجمات بـ الجمبسوت الأبيض لتستلهمي منها أفكار تناسبك.



أمل العوضي إطلالة أمل العوضي بالجامبسوت الأبيض

ظهرت أمل العوضي مؤخراً بالجمبسوت الأبيض بتصميم بسيط وعصري، ونسقت معه وشاح أبيض طويل وسلسلة طويلة بالذهب الأبيض مرصعة بالألماس.





أنغام

اعتمدت أنغام الجمبسوت الأبيض بالأكمام الطويلة الشفافة والتصميم البسيط والعصري الذي يمكن اعتماده في المناسبات.





سيرين عبد النور

اختارت سيرين عبد النور جمبسوت برّاق بتصميم ضيق ومرصع بالتطريزات في إحدى الحفلات، وزاد سحره بالشراشيب التي تزينه.



درة

يعتبر الجمبسوت الأبيض من التصاميم المفضلة لدرة، حيث اعتمدته في أكثر من إطلالة.

أحببنا إطلالة درة بالجمبسوت الأبيض الواسع بالكتف الواحد مع حزام ملون عريض حول الخصر.

وفي إطلالة مسائية، اختارت درة جمبسوت أبيض بأكمام قصيرة وحزام حول الخصر ومزين بالشراشيب على الأكمام. Advertisements تابعي المزيد:إطلالات جديدة للنجمات في الجمبسوت.. شاهدي الصور

نجوى كرم

أيضاً تفضل نجوى كرم الجمبسوت الأبيض في إطلالات عصرية أنيقة.

اختارت نجوى جمبسوت أبيض بأكمام طويلة وحزام حول الخصر ومرصع بتطريزات بارزة في إحدى المناسبات.

وفي إطلالات نهارية، اختارت الجمبسوت الأبيض بالسراويل الواسعة والحمّالات الرفيعة.



نوال الزغبي



ظهرت نوال الزغبي بجمبسوت أبيض في إحدى الحفلات، وتزين الجمبسوت بالشراشيب على الصدر والأكمام القصيرة.







شيلاء سبت

في إحدى جلسات التصوير، ارتدت شيلاء سبت جمبسوت أبيض بسروال واسع ومرصع بتطريزات الأبيض وبحمّالات مع قبّة V. تابعي المزيد:أحدث صيحات وموديلات الجمبسوت للمحجبات

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