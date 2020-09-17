هبة الحسين تنشر إطلالاتها على انستقرام وهذه أجملها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - هبة الحسين، إعلامية وممثلة سعودية حازت على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، والماجستير في الإعلام بتخصص الإذاعة والتلفزيون، وشاركت في عدة أعمال، منها مسلسل "مخرج ٧"، ومسرحية "الذيب في القليب". ولأنها تهتم بأسلوب أزيائها بشكل كبير فقد نشرت الكثير من الصور لإطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستقرام؛ حيث يتابعها عبره أكثر من نصف مليون شخص، فإليكِ عدة تنسيقات من خياراتها.



خيارات الفساتين الناعمة

الفساتين الناعمة



تعتمد غالبية الفتيات خيارات الفساتين الشبابية المصممة بالأسلوب الناعم والمناسب لعمرهن، ومن أبرز خياراتها تألقت بفستان أسود مصمم بطبقات من الدانتيل المزين بالزهور الملونة بطريقة أنيقة وعصرية، وأطلت بفستان أبيض ميدي مزين بخطوط رمادية بأسلوب أنيق وشبابي، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بفستان أبيض طويل مزين بحزام للخصر وفتحة جانبية من الأسفل ومكسو برسومات الزهور الزرقاء لخيار مرح ومحتشم، وارتدت فستانًا باللون البيج مزينًا بزهور ملونة وكتابات ناعمة لخيار مناسب للحفلات الضخمة.

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تنسيقات خريفية من هبة الحسين

تنسيقات خريفية



مع اقتراب دخول فصل الخريف، نقدم لك -عزيزتي- عدة تنسيقات شبابية بأسلوب ناعم من هبة الحسين؛ حيث نسقت بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف كحلي مزين بالأبيض والبرتقالي، ولتكمل جمالها تزينت بتسريحة مموجة للشعر ومكياج ترابي ناعم، وفي الإطلالة الثانية تأنقت بتنورة من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل أصفر، وجملت مظهرها بحذاء ذي كعب عصري باللون الأصفر وحزام أصفر للخصر، أما في الخيار الثالث فظهرت ببلوزة بيضاء صوفية مع تنورة بنية طويلة مزينة بأزرار من المنتصف، وأكملت جمال الإطلالة بمعطف طويل أبيض مزين بكاروهات اللون البني، ولجأت لتسريحة الشعر المنسدل والمكياج الترابي.

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إطلالات كاجوال بسيطة

إطلالات كاجوال



تفضل الفتيات في مظهرهن اليومي إطلالات القطع الكاجوال لخيار مريح وبسيط يتناسب مع كل المناسبات، ومن أبرز خياراتها أطلت ببنطال أسود طويل مع قميص أبيض من الساتان المزين بقماش بني مرسوم بدرجة داكنة من البني، ولجأت في هذه الإطلالة لتسريحة الشعر المرفوع و الأكسسوارات الناعمة لخيار رسمي بسيط، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال جينز وبلوزة صوفية حمراء مع تسريحة الشعر الويفي والنظارات الكبيرة، ولخيار ثالث ارتدت هبة بنطالًا وبلوزة واسعين باللون الأسود المزين بالذهبي بطريقة بسيطة، وتزينت بتسريحة الشعر المنسدل والمكياج الترابي.



تحرص الكثير من الفتيات على تنسيق أزيائهن بما يتناسب مع خطوط الموضة وحسابات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما خيارات الأزياء الكاجول المنسقة بأسلوب مريح ومذهل او إطلالات الفساتين البسيطة للحفلات ولأن هبه الحسين تعتبر من ابرز مشاهير الوقت الحالي يمكنك اتباع تنسيقاتها السابقة او استوحاء بعض الأفكار منها