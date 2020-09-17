قطع ملابس تخفي عيوب الجسم.. تعرّفي إليها!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تعاني معظم السيدات من عيوب بأجسامهن، لا يرغبن في إظهارها تمامًا، فيلجأن إلى قطع ملابس معينة وتنسيقها بشكل أنيق؛ ليظهرن بأفضل إطلالة.

ولا يعتمد إخفاء عيوب الجسم على قطع الملابس فقط، فمن الضروري اختيار الألوان المناسبة التي تسهم في إخفاء مشاكل الجسم، سواء كانت تتعلق بأرداف أو أكتاف ممتلئة، أو عيوب بمنطقة البطن، أو غيرها.

وخلال السطور التالية؛ تعرفي إلى أبرز قطع الملابس التي تخفي عيوب الجسم، والظهور بإطلالة أنيقة ومميزة.

أولًا: صاحبات الجسم الرفيع

إذا كنتِ تمتلكين جسمًا رفيعًا، خاصة في منطقة الصدر والكتفين، فيمكنكِ اعتماد بلوزة بتصميم مخطط بالعرض، سواء كانت برقبة عالية وأكمام طويلة، أو بأكمام قصيرة وبصدر مفتوح قليلًا.

ويمكنكِ تنسيق هذه البلوزة مع تنورة بتصميم منفوش وتزيينها بفيونكة عند الخصر؛ لتمنح إطلالتكِ أناقة وجاذبية.

إذا كنتِ من صاحبات الجسم الرفيع، وتحديداً عند منطقة الأرداف والخصر، فيمكنكِ اعتماد تنورة تصل لعند الركبة، وتزيينها بحزام ملون عند الخصر، وتنسيقها مع توب قصير بأكمام قصيرة، وبفتحة صدر مفتوحة قليلًا، وقلادة طويلة من نفس لون الحزام.

يمكنكِ اعتماد البناطيل ذات الألوان الفاتحة، خاصة الأبيض، إذا كنتِ تتمتعين بجسم رفيع جدًا، فهو يخفي عيوب الجسم من أرداف رفيعة وخصر نحيف، كما يسهل تنسيقه مع بلوزة قصيرة وبأكمام طويلة وواسعة.

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ثانيًا: صاحبات الجسم الممتلئ

إذا كنتِ تمتلكين كتفين عريضتين، وتريدين إخفاءهما، للظهور بإطلالة أنيقة؛ يمكنكِ اعتماد بلوزة طويلة بتصميم القميص وبأزرار أمامية، وبأكمام طويلة وواسعة، ويفضّل أن تكون بتصميم مخطط بالطول؛ لتمنحكِ أناقة وبساطة، ويمكن تنسيقها مع بنطلون جينز ضيق.

إذا كنتِ تملكين أردافًا ممتلئة، يفضل أن ترتدي بناطيل ضيقة بألوان داكنة؛ لتخفي هذه المشكلة، وتنسيقها مع بلوزات طويلة وواسعة، سواء بأكمام طويلة أو متوسطة الطول.

إذا كنتِ من صاحبات الوزن الزائد، وتحديدًا في منطقة البطن، وترغبين في ارتداء بلوزة قصيرة؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لبلوزة قصيرة من الشيفون بتصميم واسع، تصل عند الخصر، وتنسيقها مع بنطلون كاروهات؛ ليضفي على إطلالتكِ أناقة وهدوءًا.

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