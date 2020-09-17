الفاشينيستا العربيات بأجمل إطلالات القفاطين والجلابيات هذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تعد الجلابيات والقفاطين من أكثر القطع العالمية ارتداءً بين النساء بمختلف أعمارهن وشخصياتهن؛ إذ تناسب تصاميمها المناسبات كافة، ومن وحي أبرز الفاشينيستا نقدم لكِ -عزيزتي- موديلات متنوعة من تصاميم هذا العام، لتتألقي بها على مدار السنة، فأي إطلالة برأيك هي الأجمل؟ وأيُّها يناسب لون بشرتك وقوامك لتتألقي في مناسبتك القادمة؟



إطلالة هلا عبد الله بجلابية ناعمة

هلا عبدالله



هلا عبد الله عارضة أزياء سعودية، ومُدونة موضة تمتلك أكثر من مليوني ونصف متابع على حسابها الرسمي على الإنستجرام، تميزت بحبها للأزياء وتصاميمها، لذا تألقت بجلابية عربية مميزة مصممة من قماش زهري واسع مطرز بالأزرق على أطراف الأكمام، ولتزيين هذه الإطلالة الناعمة ارتدت قطع المجوهرات الفضية مع المكياج الزهري لمظهر أنيق ومفعم بالأنوثة.

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جلابيات بوهيمية من بيان لنجاوي

بيان لنجاوي



تحرص مُدونة الموضة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بيان لنجاوي، على الظهور بقطع أزياء متنوعة تناسب بشرتها الحنطية وقوامها الممشوق، ومن وحي حسابها على الإنستجرام جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات لها بجلابيات بوهيمية أنيقة وعصرية، فاستوحي منها ما يناسبك، حيث أطلت بيان بجلابية زهرية واسعة مصممة بأكمام طويلة ومطرزة بالخيوط البيضاء لخيار أنثوي أنيق، وظهرت بجلابية بنية من قماش الكتان الواسع المزين بأكمام منفوخة وواسعة، وأكملت مظهرها بوشاح بني وحذاء أسود ناعم، وارتدت في الإطلالة الثالثة جلابية بنية مزينة برسوم بيضاء في الجزء العلوي ورسوم خضراء في الأسفل، واعتمدت لهذه الإطلالة مكياجًا زهريًّا مع عقد أخضر مميز.

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إطلالات القفاطين من روان بن حسين

روان بن حسين



روان بن حسين مُدونة موضة تمتلك أكثر من 5 ملايين متابع على حسابها الرسمي في الإنستجرام، ومع تعدد خياراتها في الأزياء المناسبة لها اعتمدت خيارين مميزين بالقفطان، حيث جاء الأول باللون البني المصمم من الساتان البارد، ومطرز من المنتصف بنقوش مختلفة وملونة، وصُمم الآخر باللون البرتقالي البارد المطرز بالذهبي ومنقوش بالأزرق والأحمر بطريقة عصرية أنيقة.



جلابيات شبابية من نهى نبيل

نهى نبيل



تعتمد الإعلامية ومُدونة الموضة نهى نبيل خيارات الأزياء العربية بشكل كبير، وذلك عبر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن وحي حسابها على الإنستجرام الذي يتابعها عليه أكثر من 8 ملايين و٧٠٠ ألف متابع، نُلهمك -عزيزتي- بعدة خيارات لجلابيات أنيقة، حيث اختارت نهى في إحدى إطلالاتها لهذا العام جلابية بيضاء مزينة بطبعات كرتونية حمراء وزرقاء من المنتصف، لمظهر عصري وشبابي، ونسَّقت في الإطلالة الثانية جلابية سوداء مزينة برسومات بنفسجية صغيرة مع خيوط من القطن الملون لخيار مناسب للأعمار كافة.