حزام خصر واحد أجمعت النجمات على اختياره

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - واحد من الخيارات الأنيقة التي اعتمدتها كثير من النجمات، هو إكسسوار حزام الخصر العريض من ديور Dior، وكثيرًا ما نلاحظ عندما تعرض لنا إحدى دور الأزياء قطعة أنيقة من الإكسسوارات تتسارع النجمات لارتدائها، وتنسيقها حسب أذواقهن المختلفة.

وقد أصدرت لنا دار ديور الفرنسية حزام الخصر العريض، متدليًا منه شريطٌ يحمل الحرف الأول لاسم العلامة الشهيرة، والمميز بهذا الإكسسوار أنه يناسب إطلالتكِ الكاجوال والكلاسيك، وهو التنوع الذي سنقدمه لكِ بمختلف إطلالات النجمات بحزام الخصر.

درة تتألق بحزام ديور مع تنورة منفوشة لإطلالة سواريه

درة تتألق بحزام ديور مع تنورة منفوشة لإطلالة سواريه

اختارت درة التونسية أن يزين حزام ديور Dior، إطلالتها السواريه للتنورة المنفوشة، مطرزة بالجلد الشراشيب، مع بلوزة سوداء بسيطة من الدانتيل، وحزام الخصر ليبرز رشاقتها، واختارت مع اللوك بوت الكاحل، لإطلالة بسيطة، مع رفع شعرها لأعلى.

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أحلام الشمسي بلمسات التارتان مع حزام الخصر

أحلام الشمسي بلمسات التارتان مع حزام ديور

اعتمدت أحلام الشامسي بإحدى إطلالاتها على الشاشة، على لوك سيمي كلاسيك، من التارتان بالكامل، باللون الأحمر مع الأسود، لتضع بالنهاية إكسسوار ديور، ليزين الستايل ككل، ويكسر حدة الألوان، بالإضافة إلى أنه منحها إطلالة أكثر رشاقة، وأكملت التنسيق باعتماد حذاء مدبب باللون الأسود ليتماشى أكثر مع الحزام.

ولهذا يمكنكِ تنسيق هذا الحزام بكل بساطة مع البدل الكاروهات، خاصة ذات المقاس الكبير، للمسة أنثوية، وفخمة.

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أروى بإطلالة محايدة من الجلد الأسود والتول المنفوش

أروى بإطلالة محايدة من الجلد الأسود والتول المنفوش

لفتنا الستايل الجريء الذي اعتمدته أروى، باختيار حزام الخصر من ديور، إذ ارتدت بلوزة بأكمام طويلة من الجلد، مع الأكمام المنفوخة، وتنورة منفوشة من التول، وحذاء برباط أمامي لافت، مناسب أكثر إن كنتِ تبحثين عن إطلالة شتوية جريئة وصارخة، وأيضًا إن كنتِ تعشقين اللون الأسود.

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الفستان الجينز من سينثيا صمويل مع حزام ديور

الفستان الجينز من سينثيا صمويل مع حزام ديور

بينما اعتمدت سينثيا صمويل على الستايل السيمي كاجوال، إذ نسقت حزام الخصر من ديور، مع الفستان الكاجوال من الجينز، لإطلالة مناسبة لأجواء النهار، مناسبة للصّبية التي لا تتخلى عن أناقتها بكل الأوقات.

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