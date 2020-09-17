كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - يجذب اللون البنفسجي النساء لانه من من الألوان الأنيقة والجذابة التي تفضله ، ويمكن تنسيق اللون البنفسجي للمحجبات بطرق مختلفة وفقاً لآخر صيحات الموضة.



تابعي المزيد:ارتدي اللون البنفسجي بأسلوب الـ Street Style

تنسيق ملابس باللون البنفسجي للمحجبات بوحي من سمر البرشا



سمر البرشا





ظهرت الفاشينيستا المحجبة سمر البرشا بأكثر من إطلالة تعتمد فيها اللون البنفسجي بطريقة أنيقة وعصرية.



نسقت سمر البلوفر البنفسجي مع تنورة واسعة ومزينة بالورود الملونة، وأكملت إطلالتها بالحقيبة والحذاء الجلد البني والحجاب الأبيض.



وفي إطلالة أخرى، اعتمدت سمر فستان بنفسجي بكشاكش على الخصر وبطول متوسط، ونسقت معه بوت طويل بنقشة جلود الحيوانات.



وارتدت سمر البلوفر البنفسجي مع سروال بنفسجي واسع بدرجة داكنة، وأضافت لمسة حيوية لإطلالتها بالحذاء والحقيبة البرتقالي.

تابعي المزيد:الأحذية باللون البنفسجي..لإطلالات مختلفة





تنسيق اللون البنفسجي للمحجبات من عروض أزياء 2020

Marc Jacobs

Advertisements

يمكن أن تتعلمي تنسيق اللون البنفسجي للمحجبات من أبرز عروض أزياء 2020، حيث ظهر اللون البنفسجي بقوة في إطلالات محتشمة وعصرية.



قدمت ماركة Delpozo إطلالات بنفسجي بتصاميم بسيطة ومحتشمة، سواء الفستان البنفسجي بالتقليمات الطولية أو القميص البنفسجي مع سروال ليلكي واسع.



كما قدمت ماركة Laura Biagiotti إطلالة بالسترة البنفسجي بدون أكمام والسروال بنفس الدرجة مع كنزة ملونة بأكمام طويلة.



ولإطلالة المساء والسهرات، يمكنك اختيار بدلة نسائية برّاقة باللون البنفسجي مثل بدلة مارك جاكوبس Marc Jacobs.



كما قدمت ماركة Paul & Joe فساتين ناعمة باللون البنفسجي وبتصاميم محتشمة للمحجبات.



وأحببنا عباءة ريم عكرا Reem Acra باللون البنفسجي وبتصميم مفتوح من الأمام يناسب المساء والسهرات.



والآن حصلتي على أفكار مميزة تساعدك في تنسيق اللون البنفسجي للمحجبات بأساليب مواكبة للموضة.

تابعي المزيد:فساتين خطوبة بتدرجات الزهري والبنفسجي لأنوثة راقية!