مقتل صيدلانية عراقية يثير الرأي العام العربي: ملثمون قطعوا أطرافها

علاقات و مجتمع

جريمة قتل مروعة، شغلت الرأي العام العربي خلال الساعات الماضية، بعد نحر صيدلانية عراقية تُدعى شيلان دارا رؤوف ووالديها، داخل منزلهما في منطقة المنصور غرب بغداد.

مع صباح الأمس الأربعاء، هاجم مجموعة من الملثمين مجهولي الهوية على المنزل "شيلان"، الذين ذبحوها مع والدها، بعد دورها التطوعي المُلفت في إسعاف جرحى الاحتجاجات المندلعة وسط العاصمة العراقية.

تفاصيل جريمة قتل الصيدلانية شيلان

وأكد طبيب بإدارة الطب العدلي ببغداد، أن الجناة اعتدوا على "شيلان" جنسيا قبل ذبحها وبتر أطرافها، فضلا عن قطع رأس والدها عن جسده، فيما تعرضت الأم لطعنات متفرقة في أجسادها بالسكين، ما أسفر عن وفاة الثلاثة متأثرين بجراحهم، بحسبما أعلنته وكالة "رووداو" الكردية.

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الأجهزة الأمنية ببغداد تعاونت مع جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان للتحقيق في الواقعة، فيما ذكر مصدر أمني بالعراق، تفاصيل عن الجريمة المروعة، موضحًا أن منزل الراحلة يقع في موقع متميز و"محصن"، على حد وصفه، لكونه بين السفارتين البحرينية والروسية، ما يُصعب مهمة اختراق مجموعة مُلثمة لمنزل في تلك المنطقة، وفقا لموقع "إيلاف".

وتابع المصدر، أن تلك المعلومات الأولية تزيد من احتمالية أن القاتل وعصابته مدعمين من أجهزة أمنية لإيران، بعد سلسلة من اختطاف ونحر المشاركين في الاحتجاجات التي انطلقت منذ أكتوبر 2019.

المعلومات الأولية في تحقيقات جريمة القتل

خلال الساعات الماضية، أعلنت الجهات الأمنية عن القبض على أحد الملثمين المتهمين بقتل الشابة العراقية، الذي تم اعتقاله في "أربيل" عاصمة إقليم كوردستان، بحسب موقع "عكاظ".

بدأت التحقيقات مع المتهم، الذي أكد على دخول منزل أسرة القتيلة، زاعمين بأنهم "قوة أمنية"، ثم قاموا بارتكاب جريمتهم ضد أفراد العائلة، ثم ألقت الجهات المعنية القبض عليهم لمباشرة التحقيقات.