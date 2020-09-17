تضخم ثروة الملكة إليزابيث بفضل الإعانات

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كشف خبير الشؤون المالية الملكية ديفيد مكلور في كتاب جديد عن تضاعف حجم ثروة الملكة إليزابيث الثانية، والتي تقدر بنحو 515 مليون دولار.
وقال ديفيد بحسب ما نشرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية إن الملكة تلقت زيادة بنسبة 55% في الإعانات الزراعية، لتزيد ثروتها بنحو 64 مليون دولار.
ورغم أن الشؤون المالية للعائلة المالكة سرية، إلا أن تلك الزيادة في الإعانات أدت إلى تضخم خزائن الملكة.
وبحسب الكتاب، تشكل العقارات الجزء الأكبر من ثروة الملكة الخاصة، حيث تتضمن التقييمات الأولية لأصول صاحبة الجلالة، قصر باكنغهام بجانب المجموعة الملكية والمساكن الرسمية الأخرى مثل قلعة وندسور وقصر هوليرودهاوس.
وتحتل الملكة إليزابيث المرتبة 372 في قائمة أغنياء العالم.
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