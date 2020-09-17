بالصور.. مريهان حسين ترقص على "لغبطيطة" و"أساتوك"

لايف ستايل
بفستان متوسط الطول، لفتت الفنانة مريهان حسين الأنظار بإطلالتها، خلال رقصها بحفل يجمع أصدقاءها بالمنزل، مشاركةً جمهورها بمقاطع فيديو من الاحتفال عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
ظهرت "حسين" بفستان أزرق متوسط الطول، مزود بحزام أسود متوسط الحجم من الجلد، مع تسريحة شعر انسيابة، ومكياج بسيط خلال رقصها على مهرجان "لغبطيطا" لعمر كمال وحسن شاكوش.
وأطلت الفنانة في مقطع فيديو آخر، خلال رقصها مع أصدقائها على أغنية "الأساتوك" للفنان الشعبي حمدي بتشان، مع مجموعة من أصدقائها، معلقة: "إيه الأساتوك دا.. نزار ومحمود آسفة الفيديو عجبني ونزلته.. كملوا الفيديو للآخر".
خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنا كنت مكتئبة وضحكتوني"، و"أنا كنت بتخانق ولما شوفته فضلت أضحك"، و"ملكة جمال".
ومنذ أيام، خضعت الفنانة مريهان حسين لجلسة تصوير، مرتدية فستانا أبيض قصيرا، ووضعت مكياج هادئا، وحرصت على إغلاق التعليقات.
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