جينيفر جراوت في رسالة لمنتقدي ظهورها بشعرها: الحجاب ليس قطعة قماش

علاقات و مجتمع

انتقادات لاذعة وجهت للمغنية الأمريكية جينيفر جراوت، التي اعتنقت الإسلام قبل سنوات، وتظهر خلال مقاطع فيديو مصورة وهي ترتل آيات القرآن الكريم بالحجاب.

وشاركت المغنية الأمريكية، عبر خاصية "إستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة على الانتقادات الموجهة لها، "الحجاب مفهوم وليس قطعة قماش، المفهوم متواضع، ولكل ثقافة نسختها الخاصة منه".

ووجهت رسالة لمنتقديها، "توقف عن استخدام كلمة (الحجاب) بمعنى (الحجاب) لأنها ليست نفس الشيء".

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وكانت تواصلت "الوطن" مع المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، والتي أوضحت حقيقة ظهورها بدون حجاب، عبر حساباتها الرسمية والتي كانت سببًا في موجة الانتقادات التي تعرضت لها، خلال الأيام الماضية.

جينيفر جراوت: الإسلام ليس بالحجاب

وقعت جينفر في انتقادات عدة نتيجة ظهورها بدون حجاب، إذ تشارك بين الحين والآخر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور الشخصية بها، والتي تظهر خلالها بشعرها، والتي أوضحت رأيها في هذه النقطة، قائلةً: "اعتنقت الدين الإسلامي منذ أكثر من 7 أعوام، فأنا مسلمة حتى لو تركت شعري مكشوفًا، فالإسلام ليس بالحجاب".

واسترشدت المغنية الأمريكية، بحديث الرسول، قائلةً "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ".