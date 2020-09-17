فيديو.. منة شلبي بشعر أشقر في نيو لوك.. ومتابعون: قمر كده كده

لايف ستايل

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خلال مشاركتها في تمثيل فيلم "النمس والإنس"، مع الفنان محمد هنيدي، ظهرت منة شلبي بلون شعر داكن، ولكن يبدو أنها قررت تفضيل اللون الأشقر بعد التصوير.

وبمجرد انتهائها من تصوير الفيلم، غيَّرت منة شلبي من لون شعرها، وصبغته أشقر مرة أخرى، حيث نشر مصفف الشعر سامح الخولي فيديو النيو لوك، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت منة شلبي برفقته، جالسة على كرسي بعد تغيير لون شعرها إلى الأشقر، وظهر شعرها أملس.

وتفاعل جمهور ومتابعو منة شلبي مع الفيديو، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "حلو أوي ولايق عليها"، و"هي خلاص بقت بتحب الشعر الأصفر"، و"قمر كدة كدة".