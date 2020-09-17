الامارات | مصر..عملية جراحة لدجاجة ب 7 آلاف جينيه

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..عملية جراحة لدجاجة ب 7 آلاف جينيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجريت في مصرعملية جراحية عاجلة لإنقاذ دجاجة سقطت من فوق سطوح أحد المنازل المرتفعة في مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن الدجاجة تعرضت لكسر شديد في قدميها، حيث استغرقت الجراحة ساعتين وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه.

وأشارت الجريدة إلى أنه تم إجراء العملية للفرخة "ليسكي"، بعد تعرضها لحالة إعياء شديدة جعلها غير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وبعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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