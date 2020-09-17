الامارات | مدير CDC الأميركية: الكمامة أكثر فعالية من لقاح "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير CDC الأميركية: الكمامة أكثر فعالية من لقاح "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مدير مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية (CDC)، وعضو فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا بالبيت الأبيض،روبرت ريدفيلد، الدهشة بقوله لمجلس الشيوخ إن أقنعة الوجه "أداة قوية للصحة العامة" وقد تكون أكثر فاعلية ضد "كوفيد-19" من اللقاحات.

ونقلت "روسيا اليوم"عن ريدفيلد قوله أمام لجنة مخصصات مجلس الشيوخ يوم أمس: "إننا إذا ارتدينا أقنعة لمدة ستة، ثمانية، عشرة، اثني عشر أسبوعا، فسنضع هذا الوباء تحت السيطرة".

وبعد وصف أغطية الوجه بأنها "أفضل دفاع" ضد الفيروس، زعم ريدفيلد أن الأقنعة "مضمونة أكثر" للحماية ضد "كوفيد-19" من اللقاح، ما عرّضه للكثير من الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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