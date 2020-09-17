فيديو.. فاشونيستا سعودية تثير الجدل بوضع مكياج خلال الاستماع للقرآن

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا يتجاوز الـ30 ثانية، تسبب في حالة واسعة من الغضب، بسبب ظهور البلوجر والفاشونيستا السعودية إلين سليمان، خلال وضع المكياج أثناء الاستماع للقرآن الكريم.

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ظهرت "ألين" بملابس صيفية سوداء اللون، مطلة بتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، خلال وضعها "فاونديشن" أسفل عينيها، خلال الاستماع لآيات من سورة "البقرة"، في مقطع قصير منشورة على حسابها بموقع "سناب شات".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "يجب أن تحاكمي بتهمة ازدراء الأديان، كيف تسمعين لترتيل كلام الله خلال وضع المكياج"، و"ما فعلتيه أمر غير معتاد بالمرة"، و"هذا تجاوز غير مقبول".

تجاهلت الفاشونيستا السعودية الانتقادات، من خلال الاستمرار في نشر أنشطتها اليومية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت عدة فيديوهات عبر خاصية "القصة المصورة" خلال التوجه لعيادة التجميل، دون الرد على واقعة سماع القرآن خلال وضع المكياج.