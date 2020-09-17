علاقات و مجتمع
مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 4 دقائق، شاركته الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحذر المتابعين من التطاول عليها وانتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهةً الحديث لمن أساء لها.
وقالت بسمة خلال مقطع الفيديو، "أي حد هيقل أدبه حامسح بيه بلاط الأرض، أنا عندي 99 بالمئة من الفانز بتوعي ناس محترمين والأخ قليل الأدب اللي بعتلي النهارده وعارف نفسه إن شاء الله يا ابني ما أتمنى لك اللي عندي عندك".
وتابعت خلال حديثها، "أنا هقولك إن شاء الله اللي عندي يبقى عندك فتحس فتعرف فتتفهم، ياللي أهلك معرفوش يربوك، أي حد هيغلط فيا هغلط فيه، مش معنى إننا شخصيات عامة نسكت على الإهانة".
يذكر ان بسمة وهبة تتواجد حاليا في العاصمة البريطانية لندن حيث قالت إنها تخضع للعلاج من مرض نادر.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة توجه رسالة لمتابع تطاول عليها: همسح بيك البلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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