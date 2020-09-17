القصة الكاملة لوفاة آثار عبدالرؤوف محاربة السرطان: من المعافرة وحتى الإهمال

علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان وفاة البلوجر آثار عبد الرؤوف، بعد معاناة مع سرطان الثدي، الذي تسلل إلى جسدها قبل أعوام، لتعش تجربة قاسية كان عنوانها الصبر والتمسك بالأمل حتى آخر نفس، لترحل عن عالمنا داخل أحد المستشفيات التي كانت تتلقى به علاجها في إيطاليا، حيث تسكن برفقة زوجها.

ويُقدم "هُن" القصة الكاملة للبلوجر آثار عبدالرؤوف، من بداية إصابتها بسرطان الثدي حتى وفاتها وإعلان والدتها خلال بث مباشر، وفاتها بسبب الإهمال الطبي وأخذها حقنة أدت لوفاتها داخل المستشفى خلال السطور التالية.

قصة إصابة البلوجر آثار عبدالرؤوف بسرطان الثدي

قبل أعوام، كانت تعيش "آثار" حياة وردية بعد زواجها، ولكن هذه الفرحة لم تدم طويلا فسرعان ما باغتها السرطان عقب شهرين فقط من زواجها وعلمها بنبأ حملها، حتى تفقد جنينها في اليوم ذاته.

وروت البلوجر آثار عبدالرؤوف كواليس رحلتها مع سرطان الثدي، خلال مقطع فيديو مصور، شاركته عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

آثار عبدالرؤوف عن إصابتها بالسرطان: ملحقتش أفرح بالبيبي

بدأت "آثار" في الشعور بأعراض الحمل عقب شهرين من زواجها، وانتقالها للعيش برفقة زوجها في إيطاليا، إذ أجرت الاختبار المنزلي، حتى تفاجأت بالحمل، ولكنها ذهبت لطبيبة خاصة حتى تتأكد من حقيقة مرضها، "كنت لسه متجوزة معرفش إن عندي سرطان، عرفت بعد الحمل، بعد عمل اختبار منزلي، روحت للدكتورة وعملت تحاليل اكتشفت إني حامل في 5 أسابيع، ملحقتش أفرح بالبيبي وسقطت، كان في تجمعات في الثدي، في الجهة اليمنى، في ازدياد ووجع".

لم تكن تهتم آثار بالأعراض التي بدأت تطرأ عليها في بادئ الأمر، إلا أن زاد الألم في منطقة الثدي، حتى اقترح عليها زوجها الذهاب للطبيبة، "محمد زوجي قالي لازم تكشفي وتطمني، خاصة بعد ما الألم سيطر على ذراعي، الدكتورة حولتني على متخصصة لعلاج الثدي".

تلقت نبأ إصابتها بالسرطان وفقدت جنينها في يوم واحد

"مكنش فيه سابق مرضي"، بهذة العبارة استكملت آثار الحديث عن كواليس اكتشاف السرطان، "الدكتورة طلبت مني أعمل أشعة ماموجلام، وهو عبارة عن تصوير أشعة إكس لفحص الثدي، للتحقق من التغيرات التي تشوه الثدي، مثل ظهور كتلة جديدة أو ألم بالثدي أو مظهر غير طبيعي بالجلد أو إفراز حلمة الثدي، وتم سحب 3 عينات".

آثار: دخلت في نوبة بكاء شديدة بعد علمي بمرضي

صدمة كبيرة سيطرت على آثار عقب تلقيها اتصالا هاتفيا من المستشفى الإيطالي التي أجرت الفحوصات به، "اتصلوا بيا بعد أسبوع وطلبوا يكون معايا مرافق، وهناك كانت الصدمة، وجدت 5 أطباء في انتظاري بينهم طبيبة نفسية، وشرحوا لي حالتي بهدوء، قالولي عندك ورم بالمعنى الإيطالي، والخلفة انسيها كمان 5 سنين، ومن هنا دخلت في نوبة بكاء شديدة".

الدكتور قالي "مفيش أمل في العلاج ولا الخلفة"

حاولت آثار إخفاء مشاعر القلق والخوف بداخلها، حتى تلك اللحظة الذي أعلن بها طبيبها الخاص، بأن الأمل منعدم، "الدكتور قالي مفيش أمل في العلاج ولا الخلفة، انسي العملية، شوفت الدنيا سودا.. كان يوم مطر وحاولت أطمن نفسي، كنت مصدومة من ردود أفعال الطبيب المعالج".

آثار عبدالرؤوف في رسالة لمتابعيها: خافوا من زوال النعم

قبل 5 أشهر دونت البلوجر آثار عبدالرؤوف، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا تروي كواليس خضوعها لعملية جراحية، قائلةً "ادعولي هعمل عملية بكرة، هشيل صدري اليمين بالكامل ومش هينفع حتى يتركب بداله سيليكون وهتحجز فالمستشفى لأن السرطان اللي طلع في العينة نادر وصعب تجربة يا تنجح يا تفشل فإيد ربنا وحدة محدش بيضمنلي حاجة حتى الدكاترة".

وتابعت آثار، "اوعوا تحسدوني على حياتي.. انتوا في نعمة كبيرة مش حاسين بيها واحمدوا ربنا على الصحة وخافوا من زوال النعم".

"أصعب إحساس إن الأنثى يتشال صدرها"، بهذه العبارة تابعت آثار كواليس حالتها الصحية، "فقدت كل معاني الأنوثة.. كسرة".

وصايا الحجاب

كتبت آثار قبل شهرين تقريبا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بوست مهم جدا واللي مش هيسمعه أنا مش مسامحاه قصاد ربنا، كل اللي عاملي منشن أو تاج بصوري أو فيديو ليا يمسحه لو سمحتم ومحدش يستخدم صوري تاني لو سمحتم، اللهم إني أبرئ نفسي".

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قفلت التيك توك ومسحت كل صوري من الانستجرام

وأوضحت في منشور آخر، "توضيحا يا بنات لبوست الصور، آسفه إني مشرحتش وفي ناس فهمت كلامي حاد، أنا قررت بما إني أتحجبت وبجتهد فيه، إني أشيل كل صوري وفيديوهاتي اللي فيها رقبة باينة أو دراع أو حتى صورة ملفتة، اللي فات ماينفعش مع حجاب، فا أنا بدأت فعليا أمسح كل حاجة، قفلت التيك توك برايفت، وبمسح كل صوري من الانستجرام، والقناة قفلت فيها أغلب الفيديوهات واللايفات اللي جسمي كان بيبان فيها بوطي بعمل روتين كل الكلام اللي فيه أي حاجة من اللي قولتها فوق، الجروب نفس الوضع هغير الكافر بتاعه اللي فيه صورتي، وكل صوري اللي فيه هتتمسح واللايفات كمان محدش ضامن أهو دندشه اتسرق باللي فيه وكنا بنطلع ونقول جروب بنات، والفيس أنا مسحت منه كتير ولسه فاضل كتير للأسف عشان بقاله تلات سنين معمول فا كتير عليا وأنا أصلا أعصابي بتترعش فاشغاله فيهم وبحاول بسرعة".

وتابعت البلوجر خلال منشورها "كل اللي طلبته منكم أن أي حد عاملي تاج أو منشن يمسح منه ويساعدني صوري أو فيديوهاتي حتى لو بالحجاب، هتساعدوني فالوقت، سامحوني على عدم التوضيح".

وصايا النعم

ومن وصايا آثار عبدالرؤوف بعد تدهور حالتها الصحية أيضا، أن يركز كل أمرئ في حياته، حيث كتبت، "متبصش أبدا على نص كوبايتك الفاضي، بص عالمليان اللي لسه عندك اللي عندك ومش عند غيرك، اللي أنت متنعم فيه قبل ما يزول، وساعتها بس هتحس إنك كنت أفضل من اللي بتحسده على حاجه عنده أنت مش عندك، احمدوا ربنا على الصحة وخافوا من زوال النعم".

آخر منشور دونته البلوجر آثار عبدالرؤوف

وكان آخر ما دونته ضحية السرطان في 3 يوليو الماضي: "لو سمحتم أنا قولت مش عايزه صور ليا نهائي بشعري ومش هسامح حد يحط صوره ليا تاني بشعري، تتمسح لو سمحتوا مش مسامحة ليوم الدين اللي هينزل صوري وربنا هيحاسبه على كده.. اللهم بلغت اللهم فاشهد".

تدهور الحالة الصحية وابتعادها عن السوشيال ميديا

بدأت الحالة الصحية لآثار في التدهور شيئًا فشيئا، حتى لم تعد تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي كما كانت، بل تنشر منشورات متباعدة تطلب من أصدقائها الدعاء لها بالشفاء، حتى توفيت متأثرة بالسرطان.

الرحلة انتهت..السرطان انتصر وأثار فازت بالجنة

رحلة العلاج القاسية ما بين الكيماوي والإشعاع التي عاشتها آثار، والتي استغرقت سنوات، انتهت بوفاتها خلال الساعات الماضية، حينما أُعلن خبر وفاتها، من خلال شقيقها وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتهاء الآلم وانتصار السرطان.

وأعلن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاتها، "توفيت إلى رحمة الله تعالى آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع المرض، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإن اليه راجعون".

والدة آثار عبدالرؤوف باكية: قتلوها بحقنة في المستشفى

خرجت الأم المكلومة على فراق ابنتها التي توفيت أمام أعينها، في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل المستشفى التي كانت تتواجد به آثار في إيطاليا، وكشفت عن تعرض ابنتها للإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاتها.

والدة آثار عبدالرؤوف: كان فيها الروح.. أدوها حقنة موتوها

وقالت السيدة غصون، في البث المباشر، الذي لم تعد مدته 6 دقائق، وهي منهمرة في البكاء، ملقيةً اللوم على الأطباء، "قتلوا بنتي، هوريكوا موتوا بنتي، كان فيها الروح ادوها حقنة موتوها".

وكشفت والدة البلوجر آثار عبدالرؤوف، عن آخر حديث دار بينها وبين ابنتها قبل رحيلها، "بنتي كلمتني الضهر، كانت لسه عايشة، كانت صاحية وكويسة وبتكلمنا، سبتوها من غير كيماوي لغاية ما انتشر المرض في جسمها كله بحجة إنكوا بتجربوا فيها".

والدة آثار عبدالرؤوف: بنتي عروسة ماتت بسبب الإهمال

وتوعدت السيدة في المقطع الذي أظهر لقطات سريعة للمتواجدين من الأطباء، المستشفى، قائلةً "هقدم فيهم بلاغ، قعدتوا تقطعوا فيها حتت حتت، بنتي عروسة ماتت، بسبب إهمكالكوا، هوديكوا في داهية، ادتوها حقنة وموتوها، اللي بيدخل سليم مبيطلعش سليم، ضيعتي أونطة، قولتلكوا بلاش المستشفى هنا وتنزل تتعالج في مصر".