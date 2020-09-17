بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد شقيقها: ابني الأول.. ومتابعون: شبهك

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل، بعيد ميلاد شقيقها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مشاركة عدد من الصور التي تجمعها به.

وأرفقت بسمة تعليقًا على الصور متحدثةً عن الذكريات التي تجمعها بشقيقها، "عندما حملت بك والدتي، وسألتها ما الذي تخفيه في بطنها الجميل، أخبرتني أنها فتاة، كان أفضل يوم في الحياة، كنت في التاسعة من عمري وكل ما أريده هو أخت".

وتابعت الفنانة "وبعد ذلك جاء يوم ولادتك، صدمت عندما خرجت، بكيت كثيرًا وأخبرت أمي أنه ولد وليس فتاة".

وعن الذكريات التي جمعت بينهم قالت، "في وقت لاحق بدأت أتصرف كأم كنت ألعب معك فقط كما لو كنت طفلي، كانت الفكرة المختلفة هي أنك كنت طفلي الحقيقي، حتى إنني شعرت بأنني محظوظة أكثر من الفتيات الأخريات، كان لدي شعور عميق بأنك لست أخي فقط بل ابني الأول".

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وأشارت بسمة متغزلة في شقيقها، "لدي الكثير من الحب اللانهائي في قلبي لك، لا أستطيع تذكر الحياة بدونك، خاصة الآن وأنت بعيد، أشكرك على سنوات الذكريات وأشكرك على كونك طفلًا جيدًا دائمًا، الآن دعني أشاهد تألقك وأطارد أحلامك، أنا أؤمن بك، وأنا أعلم أنك ستحقق ذلك، عيد ميلاد سعيد طفلي الصغير".

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وانقسمت التعليقات ما بين السخرية من قرب ملامح بسمة وشقيقها وبين تقديم التهانئ، وكان من أبرزها، "ما شاء الله أخوكي كأنو بنت، أخوك يشبهك قبل عمليات التجميل، شبهك، كل سنة وهو طيب وبخير وصحة وسعادة ربنا يبارك فيه وتشوفيه أحلى عريس إن شاء الله يا قمر، الله يخليكم لبعض".