هيفاء وهبي في فيديو نادر عام 1992.. ومتابعون: والله ما عرفناها

لايف ستايل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادرا للفنانة هيفاء وهبي، خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان التي أقيمت عام 1992.

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وظهرت هيفاء وهبي بشكل مختلف تماما عما تظهر به حاليا، حيث بدت ملامحها أصغر، ودون عمليات تجميل، حيث حمل وجهها سمات البراءة.

وارتدت هيفاء فستان سهرة لامعا، وأقراطا كبيرة، مع مكياج ثقيل من الكحل وظلال الجفون ميزة التسعينيات، وقالت هيفاء وهبي في الفيديو، "ما اشتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان".

تفاعل عدد كبير من مستخدمي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع المقطع المصور بسبب التغير الكبير في شكلها، حتى قال البعض، "مش هي"، وقال آخر، "ازاي اتغيرت كدة"، و"دي بقت واحدة تانية"، و"والله ما عرفتها".

يذكر أن مسلسل هيفاء وهبي الجديد "أسود فاتح" سيعرض يوم 27 سبتمبر الجاري عبر منصة "شاهد"، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2020، ولكن لظروف انتشار فيروس كورونا وتأجيل تصويره سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.