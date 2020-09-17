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الامارات | الأردن يلغي الحجر للقادمين من هذه الدول

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وثيقة رسمية أردنية اليوم أنه سيتم اعتماد الحجر المنزلي في الأردن، بدلا من الحجر المؤسسي اعتباراً من 23/9/2020
وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع visitjordan  فإن الحجر المنزلي سيكون لمدة 7 أيام ابتداء من 23 سبتمبر الجاري ، وذلك للقادمين من الدول ذات  التصنيف الأحمر والأصفر وفق المصفوفة الحكومية.

وبحسب آخر تحديثات الحكومة حول تصنيف الدول الخضراء والصفراء والحمراء  فإن الدول الخضراء، هي: اليونان، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، الجزائر، ألمانيا، هونغ كونغ، هنغاريا، تركيا، إيطاليا، لتوانيا، بولونيا، تايلند، ماليزيا، تونس.

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أما الدول الصفراء فهي:  المملكة المتحدة، اليمن، هولندا، المملكة العربية ، مصر، مالطا، المغرب، السودان، سويسرا، سوريا، الإمارات العربية المتحدة.

وأما الدول الحمراء فهي: فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، اسرائيل، رومانيا، روسيا، البحرين، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا، فلسطين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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