بالفيديو.. نيللي كريم ترقص على أغنيتها "مليونير" بفستان فضفاض

لايف ستايل

على نغمات أغنية "مليونير" لمسلسل بـ"100 وش"، رقصت الفنانة نيللي كريم، في مقطع قصير لا يتجاوز الـ40 ثانية، تداوله رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وأطلت "كريم"، بفستان فضفاض فاتح اللون، والذي تميز بأنه غير منقوش وبدون أكمام، مع تسريحة شعر "انسيابية" تحمل بعض التموجات ونظارة شمسية كبيرة الحجم، خلال رقصها أمام أحد الشواطئ.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أحلى واحدة من غير مجهود"، و"ملكة جمال الشاطئ"، و"أجمل فنانة في الوسط الفني".

وعرض مسلسل "بـ100 وش"، في موسم دراما رمضان الماضي 2020، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.