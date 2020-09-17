هل رفض الفتاة للعريس دون أن تراه إثم؟.. الإفتاء تجيب

فتاوى المرأة

قد يتقدم عريس لخطبة فتاة وترفضه دون أن تراه أو تُبدي أسباب للرفض، وهو ما قد يقلق البعض من مدى جواز ذلك من عدمه من الناحية الشرعية.

Advertisements

وعليه وجهت سائلة لدار الافتاء المصرية، سؤالا مفاده: "رفض الفتاة لأي عريس دون أن تراه حرام؟".

وأجاب أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء، على استفسار السائلة عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن تلك الفتاة حرة ومن حقها أن ترفض.

وأضاف ممدوح، قائلًا :"من حقها أن ترفض الزواج من الأساس لكن ومن الممكن أن يكون هناك من وعدها بالزواج وهي تنظره، أو أنها محتاجة لدعم نفسي".

ونصح أمين الافتاء بضرورة التقرب من الفتاة في هذه الحالة ومصاحبتها للتعرف على مشكلتها ومساعدتها، حتى لا تأخذ قرارات خطأ ولا بد من منحها الأمان حتى تتكلم دون خوف أو إرهاب.