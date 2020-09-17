فتاوى المرأة
قد يتقدم عريس لخطبة فتاة وترفضه دون أن تراه أو تُبدي أسباب للرفض، وهو ما قد يقلق البعض من مدى جواز ذلك من عدمه من الناحية الشرعية.
وعليه وجهت سائلة لدار الافتاء المصرية، سؤالا مفاده: "رفض الفتاة لأي عريس دون أن تراه حرام؟".
وأجاب أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء، على استفسار السائلة عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن تلك الفتاة حرة ومن حقها أن ترفض.
وأضاف ممدوح، قائلًا :"من حقها أن ترفض الزواج من الأساس لكن ومن الممكن أن يكون هناك من وعدها بالزواج وهي تنظره، أو أنها محتاجة لدعم نفسي".
ونصح أمين الافتاء بضرورة التقرب من الفتاة في هذه الحالة ومصاحبتها للتعرف على مشكلتها ومساعدتها، حتى لا تأخذ قرارات خطأ ولا بد من منحها الأمان حتى تتكلم دون خوف أو إرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر هل رفض الفتاة للعريس دون أن تراه إثم؟.. الإفتاء تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.