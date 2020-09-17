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الامارات | ديناصور للبيع في مزاد علني في نيويورك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دار كريستيز للمزادات أمس أن واحدا من أفضل الهياكل العظمية للديناصور "تي ريكس" على الإطلاق، سيعرض في مزاد بنيويورك في السادس من أكتوبر.
وذكرت دار المزادات في بيان أن الهيكل العظمي، المسمى "ستان" على اسم مكتشفه ستان ساكريسون، قد تم اكتشافه عام 1987، بعد أقل من قرن من معرفة هذا النوع لأول مرة.

وقال جيمس هايسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار كريستيز إن هذا البيع يعد "فرصة واحدة في كل جيل".
وسيعرض "ستان" للبيع بالمزاد إلى جانب روائع الفن الحديث والمعاصر بما في ذلك أعمال جاكسون بولوك وجان ميشيل باسكيات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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