شكرا لقرائتكم خبر عن "عشاء في السماء".. مع احترام التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيصبح بإمكان من يريدون تناول الطعام في أجواء مختلفة زيارة مطعم بلجيكي معلق على ارتفاع 50 مترا إذ أعاد المطعم فتح أبوابه بعد فترة العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا مع الحرص على التباعد الاجتماعي بين زبائنه في السماء.

وبدأ مطعم "عشاء في السماء" في بلجيكا ثم انطلق إلى العالمية وأصبحت له فروع في نحو 60 دولة منذ افتتاحه عام 2006. وتقوم فكرته على جلوس الزبائن في مقاعد مع ربطهم بها جيدا يتحلقون حول طاولة مثبتة في رافعة بينما يتولى طهاة مشهورون إعداد الطعام أمام الزبائن وتقديمه لهم.

وكان المطعم المعلق يستوعب 22 شخصا يجلسون أمام طاولة واحدة لكن في زمن كورونا أصبح يستوعب ما يصل إلى 32 شخصا على أن يجلس كل أربعة منهم أمام طاولة. وتفصل بين الطاولات مسافة وأتيحت مساحة أكبر لحركة الطهاة ومقدمي الخدمة.

وسعر الخدمة التي يقدمها المطعم 295 يورو (350 دولارا) للشخص أو150 يورو لحفلات بعد الظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "عشاء في السماء".. مع احترام التباعد الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.