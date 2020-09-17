كيف تجعل الراسبري يدوم لفترة أطول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتكون في مكان يشهد حاليا موسم نبات العليق (راسبري) إذن فربما لاحظت أنه يفسد سريعا.

لا يستغرق الأمر كثيرا بعد شراء نبات العليق حتى يبدأ العفن في النمو عليه ليجرده مما يحتويه من فيتامين "سي" و"بي" والفسفور والكالسيوم التي يحتاجها الجسم.

وفيما يلي ما يمكن فعله لجعل الراسبري يدوم لفترة أطول، وفقا لنصيحة وكالة حماية المستهلك في بريمن بألمانيا.

حافظ عليه باردا: سوف يدوم الراسبري في الثلاجة لثلاثة أيام. وفي حال الاحتفاظ به لفترة أطول سوف يبدأ العفن في الظهور.

قم بتخزين الراسبري في حاوية مسطحة ولا تضعه فوق بعضه. ويمكن أيضا إبطاء عملية تلفه بتغطيته بخرقة جافة.

ويمكن أيضا تجميد الراسبري واستخدامه فيما بعد في عصائر خفيفة أو كوكتيل ولكن مجددا يمكن شراء الراسبري المجمد من المتاجر طوال العام. ولكن مذاقه الجيد لن يكون كذلك إلا في موسمه.

إذا ما قمت بتجميده ربما تشعر بالإغراء لوضع الراسبري المجمد مباشرة في العصير لتبريد المشروب. ولكن وكالات حماية المستهلك تحذر من أن أغلب الراسبري عادة ما يحتوي على عوامل نوروفيروس الممرضة.

وفي حال تناول مجموعة فاسدة يمكن التقيؤ لعدة أيام. ومن الأفضل تدفئة الراسبري المجمد لما يصل إلى 90 درجة مئوية قبل تناوله.