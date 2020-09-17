موضة الخريف تثير الحنين إلى الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تثير الموضة النسائية في خريف وشتاء 2020/2021 الحنين إلى الماضي؛ حيث تستلهم تصاميمها من خطوط الموضة في العشرينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

وأوضح مستشار المظهر الألماني أندرياس روزه أن موضة هذا العام تشهد عودة قوية للأهداب، التي تربعت على عرش موضة العشرينيات.

كما تشهد التنورة متوسطة الطول (ميدي) رواجا كبيرا، والتي كانت واحدة من أبرز مفردات الموضة في السبعينيات.

وتتجسد ملامح موضة الثمانينيات في القميص المصنوع من خامة الفلانيل والمزدان بنقوش الكاروه والجينز المقطوع والأحذية الجلد الجريئة.

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