"التحدي الـ5".. ورشة عمل للتوعية بأضرار ختان الإناث في مصر

علاقات و مجتمع

ينظم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بمحافظتي الدقهلية والقاهرة" ورشة عمل تحت عنوان "التحدي الـ 5" على مدار يومين، بهدف رفع وعي 50 شاب وفتاة من محافظات مصرية مختلفة حول جرائم ختان الإناث في مصر، بما يشمل طبيعة تلك الممارسات والأضرار الطبية والاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على إجراء عمليات الختان.

وبحسب بيان للمركز، تناقش الورشة 3 محاور أساسية، تشمل تعريف المشاركين بالصور المختلفة للعنف المبني على النوع الاجتماعي كمدخل للتعريف بماهية جريمة ختان الإناث في مصر وحجمها والآثار المختلفة التي تترتب عليها مع التركيز على الأضرار الطبية.

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وتناقش الورشة البعد الديني لتجريم عمليات ختان الإناث وكيف يتم إلصاقها زورا بالدين الإسلامي، وأخيرا الوضع القانوني الحالي لعمليات ختان الإناث وكيف تدخل المشرع لتجريم تلك الممارسات الضارة والعقوبات المقررة لجرائم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري.

وقال رضا الدنبوقي، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للمركز، إن ختام التدريب سيشهد عرض الأفكار الجديدة للتدخلات التي يمكن للمشاركين القيام بها في محيط دوائرهم لمناهضة جرائم ختان الإناث في مصر، وأنسب طرق الدفوع والدفاع القانوني في مثل هذه النوعية من الجرائم كمساهمة من مركز المرأة في دعم قضايا النساء الأكثر تهميشا وعرضه للعنف الأسري، خاصة في ظل أزمة فيروس الكورونا ونوه باتباع إرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

وأضاف "الدنبوقي"، أن الفاعلية تأتي في إطار الأنشطة التي ينفذها مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية لدعم حقوق النساء في مصر وتمكين المدافعين والمهتمين بقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من الأدوات الأساسية اللازمة للقيام بدور فعال في دعم قضايا النساء، ومساندة جهود الدولة في مكافحة تلك الجريمة

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقضية ختان الإناث، عمل المركز لسنوات طويلة على مناهضة هذه الجريمة من خلال محاور متعددة منها التقاضي الاستراتيجي، وبناء الوعي، وبناء قدرات الناشطين في المجتمعات المحلية على تنظيم أنفسهم للتعامل مع هذه الجريمة، ويقوم بالتدريب في تلك الورشة الباحث القانوني والمدرب محمود عبد الظاهر.