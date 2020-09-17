كتب: هن - 05:27 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020

تعد البطاطس بالرنجة، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل بطاطس بالرنجة، على طريقة الشيف الشربيني مقادير بطاطس بالرنجة بطاطس طويلة مشوية بالقشر طماطم. Advertisements مكعبات صغيرة رنجة. مكعبات صغيرة بصل أخضر وأحمر مفروم. زيتون أسود. جبنة موتزاريلا. طريقة تحضير بطاطس بالرنجة - يشوح بصل أخضر وأحمر، ثم يضاف زيتون وطماطم ورنجة وجبنة. - تفتح رأس البطاطس وتحشى بخلطة الرنجة. - وتقدم بالهنا.

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