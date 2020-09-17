مع عودة الدراسة.. مكونات وجبة الإفطار الصحية "خضروات وفاكهة"

صحة

تعتبر وجبة الإفطار أساس بداية اليوم الدراسي للطفل، لذلك لابد من الحرص على تناول الطلاب وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة لإمدادهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي.

مكونات وجبة الإفطار المثالية

ومن مكونات وجبة الإفطار الصحية التي يحتاج إليها الطفل، كما ذكرها موقع "health line".

خبز الحبوب الكاملة

الجبن

Advertisements

الزبادي

الخضروات

الفاكهة

وجبة غذائية أثناء اليوم الدراسي

ونظراً لأن جسم الطفل يحتاج إلى إمداده بالطاقة بشكل مستمر، ينبغي أن يتناول الطفل وجبة خلال اليوم الدراسي.

ويمكن أن تتألف هذه الوجبة من جبن وخبز من الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضروات.

وفي حال رفض الطفل للطعام الصحي، فيمكن للوالدين تحضير أطعمة ملونة له مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة وجبن الفيتا والخيار والفلفل الأحمر والأصفر في عود خشبي.