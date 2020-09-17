صحة
تعتبر وجبة الإفطار أساس بداية اليوم الدراسي للطفل، لذلك لابد من الحرص على تناول الطلاب وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة لإمدادهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي.
مكونات وجبة الإفطار المثالية
ومن مكونات وجبة الإفطار الصحية التي يحتاج إليها الطفل، كما ذكرها موقع "health line".
خبز الحبوب الكاملة
الجبن
الزبادي
الخضروات
الفاكهة
وجبة غذائية أثناء اليوم الدراسي
ونظراً لأن جسم الطفل يحتاج إلى إمداده بالطاقة بشكل مستمر، ينبغي أن يتناول الطفل وجبة خلال اليوم الدراسي.
ويمكن أن تتألف هذه الوجبة من جبن وخبز من الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضروات.
وفي حال رفض الطفل للطعام الصحي، فيمكن للوالدين تحضير أطعمة ملونة له مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة وجبن الفيتا والخيار والفلفل الأحمر والأصفر في عود خشبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مع عودة الدراسة.. مكونات وجبة الإفطار الصحية "خضروات وفاكهة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.