انتبهي.. وجبة الإفطار مهمة لطفلك قبل الذهاب إلى المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على أهمية أن يتناول الأطفال وجبة الإفطار في المنزل كل صباح لإمدادهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي.

وأوضحت الرابطة أن مكونات وجبة الإفطار المثالية تتمثل في خبز الحبوب الكاملة والجبن والزبادي والخضروات والفاكهة.

ونظرا لأن جسم الطفل يحتاج إلى إمداده بالطاقة بشكل مستمر؛ لذا ينبغي أن يتناول الطفل وجبة بينية خلال اليوم الدراسي. ويمكن أن تتألف هذه الوجبة البينية من شطيرة جبن من خبز الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضروات.

وفي حال رفض الطفل للطعام الصحي، فيمكن للوالدين تحضير أطعمة ملونة له مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة وجبن الفيتا والخيار والفلفل الأحمر والأصفر في عود خشبي.

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