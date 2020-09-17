معلمون يدشنون دروسا "أونلاين".. وأمهات: "كده مطمنين على ولادنا"

علاقات و مجتمع

للوقاية من كورونا وتحت شعار "احمي أولادك" تبنى مجموعة من المدرسين مبادرة لإعطاء الدروس الخصوصية "أونلاين"، والتي حظيت باهتمام الكثير من الأمهات.

أسعار مخفضة عن الدروس الخارجية تبناها القائمون على المبادرة، فيمكن للطالب أن يدفع 100 جنيه في الشهر بدلًا من 100 في اليوم الواحد، فضلًا عن منح أول حصة بالمجان حتى يتثنى للطالب تقييم مدى استيعابه من المدرس من عدمه.

وحسب أحمد صالح، أحد المعلمين القائمين على المبادرة، فإن المبادرة تهدف لحماية الطلاب في المقام الأول "كلنا محتاجين دروس لأطفالنا وهم قاعدين في البيت لوحدهم علشان نحافظ على صحتهم وكمان مستواهم الدراسي من غير ضغط مادي، وكمان وفرنالهم أفضل المدرسين في كل المواد الدراسية وبـ 100 جنيه بس في الشهر".

ويضيف: "أعتقد مفيش أمان أكتر من كده، طفلك في بيته محافظ علي سلامته وبندخله لحد بيته من خلال شاشة الموبايل أو الكمبيوتر".

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وأكد صالح، أن المعلمين المتاحين بداية من الصف الأول الابتدائي إلى الثاني الإعدادي، فضلًا عن توافر مدرسين في مواد العلوم واللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية: "ومتاح تأسيس من 5 سنوات".

المبادرة التي أطلقها مدرسي الإسكندرية استجاب لها عدد كبير من أولياء الأمور، فيرى بعضهم أنها ستوفر الكثير من الوقت فضلًا عن الحماية من الإختلاط بالآخرين في ظل انتشار فيروس كورونا، حسب مروة عوض الله.

وتقول سلمى زين العابدين، إن أولياء الأمور لم يستطيعوا الاستغناء عن الدروس الخارجية وتحديدًا في مرحلة التأسيس، ولذلك كانت أول المنضمين للاستفادة من المبادرة: "أعتقد جه الوقت اللي ممكن أحضر مع أولادي دروسهم وأتابعهم من البيت المبادرة وماديًا كمان أوفر لينا".

وتستكمل: "أنا وغيري كده مطمنين على ولادنا، والعالم كله بعد كورونا بقى أونلاين بس".