كتب: هن - 02:31 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020

تعتبر المكرونة من الأكلات التي يفضل البعض تناولها لذلك نقدم لكِ طريقة عمل مكرونة بالتونة والكريمة، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف" على سي بي سي سفرة. مكونات مكرونة مسلوقة. تونة. كريمة طبخ. جبن شيدر مبشور. زبدة. بصل مفروم. ثوم مفروم. فلفل ألوان. ماء ساخن. Advertisements زيت نباتي للتزيين. بقدونس مفروم. جبنة بارميزان. طريقة التحضير يشوح بصل وثوم في زبدة وزيت على النار ثم تضاف تونة وتشوح. تتبل بملح وفلفل ويضاف لبن وكريمة. يضاف فلفل ألوان. تضاف المكرونة وتقلب جيدا. تغرف في طبق التقديم. تزين ببقدونس وجبنة بارميزان. وتقدم ساخنة.

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