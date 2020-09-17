يعتبر المحشي من الأصناف التي يتم تناولها على فترات متباعدة، ولذلك تحرص الأمهات على التجديد فيها وتقدم "هُن" طريقة عمل المحشي باللحم.

مقادير محشي الكرنب باللحم

لحم مفروم

كوبا أرز

كوبا ماء

5 فصوص ثوم

جزر

بهارات

Advertisements

ملح

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

بقدونس

شبت مفروم

عصير ليمون

ورق كرنب مسلوق ومقطع

طريقة تحضير محشي الكرنب باللحم

اخلطوا اللحم المفروم والأرز والطماطم والملح والبهارات معاً.

احشوا أوراق الكرنب بهذا الخليط ورصوه في حلة عميقة حتى تنتهوا من الكمية الموجودة.

ضعوا الماء في الحلة حتى تغمر أصابع الملفوف بها ثم أضيفوا فصوص الثوم إلى الماء، وغطوا الحلة واتركوها لتنضج لمدة نصف ساعة تقريباً.

ابشروا الجزر وضعوه في الماء المغلي دقيقتين وأضيفوه إلى الشبت والبقدونس المقطع وعصير الليمون، واسكبوا الخليط فوق المحشي.