كاردي بي تطلب الطلاق من أوفست بعد 3 سنوات من الزواج

علاقات و مجتمع

أعلنت المغنية الأمريكية كاردي بي، الانفصال عن زوجها مغني الراب أوفست، بعد زواج استمر لـ3 سنوات.

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وتقدمت كاردي بي، مغنية الراب، بأوراق الطلاق إلى محكمة مقاطعة فولتون العليا في أتلانتا، أمس، بحسب ما ذكرت تقارير عن "USA Today".

وخلال تقدمها بأوراق الطلاق، طالبت كاردي بي بحضانة ابنتهما البالغة من العمر عامين، والتي أثمر عنها الزواج، وجرى تحديد يوم 4 نوفمبر جلسة استماع للزوجين.

ووقع الانفصال بالفعل بين الثنائي، منذ فترة، ولا توجد نية للرجوع أو المصالحة والعودة، وإنما يضعان صوب أعينهما مصلحة الطفلة فقط.

يذكر أن كاردي بي وأوفست تزوجا سرا في 2017، ثم أعلانا الأمر للجمهور بعد فترة، وحدثت خلافات بينهما وانفصلا لفترة بعد عام من الزواج في 2018.