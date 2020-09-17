"متزوجة واحد قد أبوكي".. من هو زوج هيفاء حسين التي دافعت عنه؟

علاقات و مجتمع

انتقادات لاذعة تعرضت لها الفنانة البحرينية هيفاء حسين، وذلك بعد نشر صورة لها ترصد من خلالها آراء متابعيها حتى فاجأها أحدهم برد غير متوقع.

ونشرت هيفاء صورة على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، أرفقتها بتعليق قالت فيه: "شرايكم بلقاء البارحة في برنامج وطني؟" ليرد عليها متابع مستنكرا زواجها من رجل يكبرها بفارق عمري كبير، معلقًا: "إيش ينفع جمال وإنتي متزوجة واحد قد أبوك..".

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وردت الفنانة البحرينية على متابعها، قائلة: "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي .. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل إنما بالفعل.."

من هو حبيب غلوم زوج هيفاء حسين؟

وغلوم الذي ولد في نوفمبر 1963 هو مخرج وممثل إماراتي، قدم عددا كبيرا من الأعمال المسرحية منها (واقدساه، المهرجون، الخوف، الطوفة، حكاية لم ترويها شهرزاد)، لينتقل بعدها إلى مجال الدراما التلفزيونية ليشارك بالعديد من الأعمال منها (الرحى، حظ يا نصيب، ثوب الشمس)، وله تجربة سينيمائية أيضاً في فيلم (عقاب).

حصد "غلوم" على الكثير من المناصب العلمية حتى أصبح مخرج أول في وزارة الإعلام والثقافة وعضو مؤسس لمسرح رأس الخيمة الوطني.

بعد أن أنهى "غلوم" شهادته الثانوية كانت لديه رغبة في دخول المجال الفني وبالتحديد المسرح، لكنه واجه معارضة أسرته إلا أن إصراره على الأمر جعلهم يوافقون في النهاية، ليسافر إلى القاهرة من أجل دراسة المسرح، فحصل على ماجستير في الإخراج الدرامي عام 1995.

حاصل على الدكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة مانشيستر ببريطانيا عام (1999)، وأشرف على العديد من الدورات المسرحية التدريبيةًً مشرفا ومحاضرا.