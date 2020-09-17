الرياضة مفيدة لمرضى تآكل مفصل الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام إن الرياضة تتمتع بأهمية كبيرة لمرضى تآكل مفصل الركبة؛ حيث إنها تخفف المتاعب من ناحية وتعمل على تقوية المفاصل وتحسين وظيفتها من ناحية أخرى، وذلك بخلاف الاعتقاد الشائع بأن ممارسة الأنشطة الرياضية تُلحق ضررا بمفصل الركبة لدى المرضى.

وأوضحت الجمعية أنه من المثالي ممارسة تمارين تقوية العضلات وتمارين زيادة الحركية لمدة 45 دقيقة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

ومن الرياضات المناسبة المشي وركوب الدراجات الهوائية، بينما لا يجوز ممارسة الرياضات العنيفة مثل كرة القدم.