محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الجمعية الألمانية لطب العظام إن الرياضة تتمتع بأهمية كبيرة لمرضى تآكل مفصل الركبة؛ حيث إنها تخفف المتاعب من ناحية وتعمل على تقوية المفاصل وتحسين وظيفتها من ناحية أخرى، وذلك بخلاف الاعتقاد الشائع بأن ممارسة الأنشطة الرياضية تُلحق ضررا بمفصل الركبة لدى المرضى.
وأوضحت الجمعية أنه من المثالي ممارسة تمارين تقوية العضلات وتمارين زيادة الحركية لمدة 45 دقيقة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.
ومن الرياضات المناسبة المشي وركوب الدراجات الهوائية، بينما لا يجوز ممارسة الرياضات العنيفة مثل كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياضة مفيدة لمرضى تآكل مفصل الركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.