توقعات الأبراج اليوم 17-9-2020: الحمل لدية شعور المليونير والسرطان رومانسي

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

تشعر وكأنك مليونير اليوم، ويبدو أن الأمور المالية تتجاوز توقعاتك، وقد ترغب في قضاء بعض الوقت في إصلاح منزلك.

برج الثور:

يمكن لشخص لم تقابله من قبل وتجده جذابا للغاية أن تشاهده اليوم، فحاول أن تكون مرحبا وركز على التوافق الفكري بينكما.

برج الجوزاء:

تستمر الأمور المهنية والمال في السير على ما يرام، وربما الرومانسية أيضًا، قد تكون حياتك موضع حسد الآخرين، لكن ربما تشعر أنه لا يزال هناك شيء مفقود.

برج السرطان:

الرومانسية والإبداع هما القوة الدافعة في حياتك اليوم، وقد تجد أن المشاعر تجاه شخص مميز توفر الكثير من الإلهام للمشاريع الإبداعية.

برج الأسد:

بالرغم من أنك تحب العملية والثبات إلا أنك ستشعر اليوم بالرغبة في الذهاب إلى رحلة جوية، وإذا كنت في علاقة عاطفية فقد ترغب حبيبتك في فعل شئ مميز معك الليلة.

برج العذراء:

يمكن أن تتلقى جوابا رومانسيا أو مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني من صديق قديم، للتعبير عن امتنانه لخدمات الماضي. سيجعلك هذا تشعر بالدفء والحب تجاه هذا الشخص.

Advertisements

برج الميزان:

هل كنت تفكر في تغيير مهنتك؟ قد تسمع عن بعض الفرص اليوم، ربما من خلال زميل قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإجراء تغيير.

برج العقرب:

قد تشعر بالدفء والحب بشكل خاص، وستقضى وقتا رومانسيا رائعا مع شريك حياتك الليلة.

برج القوس:

توقظك الأحلام المثيرة في مزاج غريب، وتشتاق للقاء رومانسي، وإذا كنت لا تعمل حاليًا في مشروع ما، فقد تغمر الأفكار خيالك.

برج الجدي:

ربما يصيبك إحساس الصدمة عندما يبدو فجأة أن صديقًا قديمًا يبدي اهتمامًا رومانسيًا بك، يمكن أن يكون هناك احتمال لعلاقة جيدة مع هذا الشخص.

برج الدلو:

ربما يُطلب منك اليوم التحدث قيادة اجتماع عبر الإنترنت، فلا تكن خجولًا، استمتع بكونك في دائرة الضوء، وإن كان ذلك مؤقتًا سوف تتألق بالتأكيد، وقد يثني عليك الآخرون بصدق.

برج الحوت:

من المحتمل أن تجذب نظرات الإعجاب من حولك، وإذا كنت عازبًا، فقد تجذب شريك حب جديد ومثير، وإذا كنت مرتبطا بالفعل، فقد يقع حبيبك في حبك مرة أخرى.