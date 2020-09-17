قصة زواج هيفاء حسين وحبيب غلوم بعد تعرضها للسخرية: "مخليني ملكة"

علاقات و مجتمع

رغم مرور قرابة 10 أعوام على زواجه، لم تسلم الفنانة البحرينية هيفاء حسين من انتقاد البعض لفارق السن بينها وبين زوجها الفنان حبيب غلوم.

وكان آخر انتقاد تعرضت له "هيفاء" أمس عندما نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" ترصد رأي الجمهور في إطلالتها الأخيرة في برنامج وطني، ليرد عليها متابع مستنكر زواجها من رجل يكبرها معلقًا : "ايش ينفع جمال وأنتي متزوجة واحد قد أبوك".

وبدورها ردت الفنانة البحرينية على متابعها: "متزوجة واحد مخليني ملكة، يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته، متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل، متزوجة رجل بمعنى الكلمة، متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي، هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل إنما بالفعل".

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وقصة حب هيفاء وزوجها حبيب غلوم بدأت عام 2010 حيث أعلن الثنائي زواجهما، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف تصريحات الزوجان التي تكشف عن وجود علاقة حب قوية بين الطرفين.

وفي تصريح صادم، أكد "غلوم" أنه نادم على الزواج من هيفاء، وذلك في لقاء جمعهما على شاشة التلفزيون الكويتي، إلا أن عاد ليوضح الأمر بأنها كانت مجرد مداعبة ولم يكن يقصد المعنى الحرفي لتصريحاته.

لم تكن تصريحات "غلوم" وحدها الصادمة، بل كشفت هيفاء عن طريقة تصرفها المتوقعة في حال تزوج عليها زوجها وذلك من خلال تصريحاتها المسجلة بالفيديو لـ "الإمارات نيوز"، مؤكده بثقة أن زوجها لن يكون قادراً على الزواج من امرأة أخرى، ليعلق المذيع: "لن يجد أحلى منك"، فيتدخل الزوج معلقاً بمزاح: "طبعاً.. كما أنني لا أستطيع أن أتزوج من جديد".

وفي حوار صحفى محلي، قالت هيفاء عن زواجها من "غلوم"، إنها لم تكن تفضل أن تكون زوجة ثانية واصفة زوجها بأنه رجل يستحق أن تضحي من أجله وتحرص على ألا تخسره، وأن كلاهما يقف في الآخر ثقة ليس لها حدود.

وخلال الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قال حبيب عبر حسابه على "إنستجرام" مازحًا أنه اعترف لزوجته بالكثير من الأسرار عن علاقاته: "شباب شوفولنا حل من كثرة الجلسة في البيت صرنا أنا والحرمة وايد ربع لدرجةٍ أني خبرتها كل أسراري وكل علاقاتي وأسماء كل ربعي بالذات اللي متزوجين بالسر، وأماكن بيتوهم الثانية، الله يستر من اللي ياي".