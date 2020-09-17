الامارات | لا تقع فريسة للأريكة.. محفّزات تساعدك على النشاط

شكرا لقرائتكم خبر عن لا تقع فريسة للأريكة.. محفّزات تساعدك على النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تكون محباً للسير في المتنزه واستقبال مشاهد الطبيعة وأصواتها. أو ربما تود تحدي نفسك بركوب الدراجات الثابتة في صالة الألعاب الرياضية. ولكن رغم الاستمتاع بتلك الأنشطة وما تعود به من شعور جيد خلال ممارستها، لا توجد لديك القدرة على حشد الطاقة للمشاركة فيها أخيراً.

في ما يلي استراتيجيات للمساعدة على تعلم كيف تحفز نفسك على ممارسة التمارين:

- لا تقع فريسة للثقب الأسود المتمثل في الأريكة: حالما تصل المنزل ارتدِ ملابس التمارين الرياضية وغادر مجدداً. لأنه إذا ما جلست على الأريكة المريحة فسيحتاج الأمر إلى مزيد من القوة للنهوض عنها.

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- الالتزام: إذا كنت تريد تعلّم كيف تحفز نفسك على ممارسة التمارين، قم بالالتزام بخطة لممارسة التمارين لمدة 30 يوماً.

- تناول شيئاً طازجاً: بالتحدث عن وجبة كبيرة، ما نأكله ونحتسيه متعلق بكيف نشعر، وبالتالي إذا لم تكن تعلم كيف تحفز نفسك على ممارسة التمارين، ابدأ بوجبة خفيفة صحية.

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