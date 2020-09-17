الامارات | «المارية» تطلق برنامج «سفراء الصحة والسلامة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «المارية» تطلق برنامج «سفراء الصحة والسلامة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت جزيرة المارية، وجهة الأعمال والحياة العصرية في أبوظبي، برنامج «سفراء الصحة والسلامة»، بهدف الترحيب مجدداً بالزوار والمتسوقين في مرافقها.

ويُعنى البرنامج الجديد بالمحافظة على صحة وسلامة زائري الجزيرة ومرافقها المتنوعة، مثل الغاليريا، وكذلك ضيوف فندق فورسيزونز أبوظبي، وفندق روزود أبوظبي، كما سيسهم بدور حيوي في تعزيز تجربة العملاء، مع الحفاظ على تدابير الصحة والسلامة في جميع الأوقات.

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يشار إلى أن هذه المبادرة أُطلقت للمرة الأولى، في يونيو الماضي، من قبل شركة «الاتحاد للطيران»، كجزء من برنامج الشركة الموسّع للحفاظ على الصحة والسلامة في ضوء تطورات وباء «كوفيد-19»، ويتم تطبيقها حالياً من قبل العديد من المؤسسات والجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور في جميع أنحاء أبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لوحدة العقارات والبنية التحتية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، علي عيد المهيري: «أظهر العاملون في جزيرة المارية، في مختلف مواقعهم، مرونة وتفانياً كبيراً خلال الظروف الصعبة التي مررنا بها في الفترة الماضية، ونحن جميعاً نشعر بالامتنان لهم ولجهودهم، ويسرنا الترحيب مجدداً بالضيوف والمتسوقين، ونشجعهم على الاستمتاع بالعروض التسويقية والترفيهية في الجزيرة، وندعوهم إلى الحضور وهم واثقون كل الثقة بأننا سنحافظ على صحتهم وسلامتهم».

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