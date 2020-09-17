الامارات | غرافيك.. «ويب» نظرة غير مسبوقة للفضاء البعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. «ويب» نظرة غير مسبوقة للفضاء البعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت «ناسا» يوم 31 أكتوبر 2021، موعداً لإطلاق تليسكوب «جيمس ويب» الفضائي التابع للوكالة، من غيانا الفرنسية، بعد تأخر الإطلاق عن موعده السابق الذي كان مقرراً في صيف 2018 بسبب التحديات التقنية وتأثيرات جائحة فيروس «كورونا» أخيراً.

يعتمد قرار الإطلاق على تقييم المخاطر وإكمال الاختبارات المتبقية قبل الإطلاق. تأمل «ناسا» في أن يتمكن تليسكوب «جيمس ويب» الفضائي من الكشف عن الضوء الخافت المقبل من المجرات البعيدة، الذي لم تتمكن التليسكوبات السابقة من التقاطه، للحصول على المزيد من المعلومات حول أصول الكون بشكل أكبر مما يستطيع تليسكوب «هابل» الفضائي حالياً.

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