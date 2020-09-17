الامارات | مشاهير يقاطعون «إنستغرام» ليوم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير يقاطعون «إنستغرام» ليوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر عدد من المشاهير، تجميد حساباتهم على «إنستغرام» ليوم واحد، أمس، لتذكير شركة «فيس بوك» التي تملك «إنستغرام» بضرورة مكافحة ما يُنشَر على منصاتها من أخبار مضلِّلَة ومحتوى ينطوي على كراهية.

وجاء قرار النجوم، ومن بينهم الممثلون ليوناردو دي كابريو، جنيفر لورنس وساشا بارون كوهن، استجابةً لدعوة مجموعة من المنظمات كانت سابقاً وراء حركة أولى لمقاطعة «فيس بوك».

وأطلقت هذه المجموعة في يونيو الماضي وسم #ستوب هيت فور بروفيت (أوقفوا الكراهية الهادفة إلى الربح). وأحجم عدد من أهم الجهات المُعلِنَة على «فيس بوك» مؤقتاً عن شراء مساحات إعلانية على منصاتها.

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وتتهم المنظمات مجموعة «فيس بوك» بأنها تسهم في «التحريض على العنف ونشر العنصرية والكراهية»، إضافة إلى «التضليل الإعلامي المرتبط بالعملية الانتخابية» في الولايات المتحدة، كما أوضحت «رابطة مكافحة التشهير»، وهي إحدى المنظمات التسع المشاركة.

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