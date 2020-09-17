الامارات | 8598 مشاركاً في «صيف الشهامة عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 8598 مشاركاً في «صيف الشهامة عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فعاليات مهرجان صيف الشهامة عن بُعد 2020، الذي نظمته بلدية مدينة أبوظبي، في استقطاب 8598 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية.

وحرصت البلدية على تقديم العديد من الورش والأنشطة الثقافية والرياضية، والبرامج التوعوية والدينية، وتنمية القدرات، والمسابقات الترفيهية، والتي نفذت عبر التطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى توسيع مجال المشاركة بفعالية المهرجان ليشمل مختلف أقطار الوطن العربي.

وهدف المهرجان - الذي اختتم أخيراً - إلى استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما هو مفيد ونافع للطلبة، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين عن بُعد، في ظل التباعد الاجتماعي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المجتمعي والشراكة المجتمعية الفاعلة.

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ورصدت إدارة المهرجان العديد من الجوائز التي وزعت على المتميزين الذين تم اختيارهم من خلال إبداعاتهم في فعاليات المهرجان، إذ كُرّم الفائزون عن بُعد، وأُرسلت الجوائز إلى مقر سكنهم في مختلف إمارات الدولة.

من جانبهم، أعرب مشاركون وجمهور تابَعَ فعاليات المهرجان بجميع فئاتها عن سعادتهم بنجاح «صيف الشهامة عن بُعد 2020». وأشادوا بالتنظيم المتميز لفعالياته وبرامجه المتنوعة، الذي أسهم في سهولة التسجيل في أجندة المهرجان المتنوعة.

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