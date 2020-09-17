الامارات | كاردي بي وزوجها.. لا احتمالية للتصالح

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شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي وزوجها.. لا احتمالية للتصالح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّمت المغنية الأميركية كاردي بي (27 عاماً) بطلب للطلاق من زوجها مغني الراب أوفسيت، بعد زواج دام ثلاثة أعوام. وأفاد موقع «تي ام زد» المعني بأخبار المشاهير، بأن كاردي بي تقدمت بطلب للطلاق في المحكمة أول من أمس.
وكانت كاردي بي وأوفسيت قد تزوجا عام 2017، ولديهما طفلة تبلغ من العمر عامين أطلقا عليها اسم كالتشر. وجاء في أوراق المحكمة أنه لا يوجد «أي احتمالية للتصالح بين الزوجين»، وأن «علاقتهما انتهت».
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