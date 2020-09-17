الامارات | البرلمان العربي للطفل يشارك في نقاشات «الاستثمار بالمستقبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي للطفل يشارك في نقاشات «الاستثمار بالمستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك البرلمان العربي للطفل في أعمال النسخة الـ24 للجنة الطفولة العربية التي عقدتها المملكة الأردنية الهاشمية، أول من أمس، عن بُعد، بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار «الاستثمار في المستقبل» بحضور عدد من وزراء ومسؤولي الشؤون الاجتماعية العرب.

واستعرض المشاركون حصيلة ما نفذ من توصيات النسخة الـ23 من أعمال اللجنة التي ترأستها موريتانيا، وطرحوا أهم القضايا التي تهم الطفولة بالمنطقة العربية، وفي مقدمتها الاحتفال بمرور 30 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، بجانب تداعيات الأزمة الراهنة على الأطفال في المنطقة العربية والإعلام، إلى جانب أعمال البرلمان العربي للطفل، والمؤتمر العربي الخامس لحقوق الطفل.

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وثمّن الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أيمن عثمان الباروت، في كلمته خلال أعمال اللجنة، جميع الجهود والأدوار التي تقوم بها جامعة الدول العربية في الارتقاء بأوضاع الطفولة، والعمل على وضعها دائماً على سلّم الأولويات، وكذلك جهود الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بالطفولة بالدول العربية التي تقوم بجهود مقدّرة لتمكين الطفل العربي.

كما أشاد الباروت بالمبادرة الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء وافتتاح البرلمان العربي للطفل، إيماناً بحق الطفل في المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة به من خلال منظومة عمل برلماني عربي موحد، لافتاً إلى أن البرلمان أصبح من المؤسسات الراسخة التي تعمل من أجل حقوق الطفل العربي، والذي اختتمت دورته الأولى بنجاح كبير في شهر يوليو الماضي، وتضمن عقد أربع جلسات.

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