الامارات | 6 تغييرات صغيرة تحقق نتائج كبيرة في حياتك

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تغييرات صغيرة تحقق نتائج كبيرة في حياتك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ربّما لا يدرك المرء أن هناك عادات معينة ليست ذات صلة بالهدف المراد تحقيقه، ولكنها تساعد على ضمان نجاح الوصول إليه، وهذه تسمى العادات الأساسية، ويمكن أن تكون مغيّرة للحياة.

العادات الأساسية هي سلوكيات تأسيسية يمكن البناء عليها لخلق سلسلة من العادات الجيدة. وبمجرد إرساء هذه العادات الأساسية سيرى المرء سلسلة من ردود الفعل التي تؤدي إلى تغييرات جيدة وإيجابية في الحياة وتساعد في الوصول إلى أهداف أكبر.

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وهنا ست من هذه العادات الأساسية.

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