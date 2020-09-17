الامارات | مادونا تُخرج وتشارك في كتابة فيلم عن حياتها

شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تُخرج وتشارك في كتابة فيلم عن حياتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت استديوهات يونيفرسال بيكشرز التابعة لشركة كومكاست، أن نجمة موسيقى البوب مادونا ستخرج وتشارك في كتابة فيلم عن حياتها لحساب الاستديوهات. وأضافت «يونيفرسال بيكشرز» أن مادونا ستتشارك في هذا السيناريو مع ديابلو كودي كاتب سيناريو فيلم «جونو» الحاصل على جائزة أوسكار.

وتُعد مادونا صاحبة أكثر الأغاني مبيعاً في العالم على الإطلاق، إذ بلغ الحجم العالمي لمبيعاتها 335 مليون تسجيل.

وشاركت مادونا خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 50 عاماً في أفلام عدة، من بينها «إيفيتا» و«دوري خاص بهن»، وأخرجت وكتبت فيلم «دبليو. إي» في 2011 عن فضيحة التخلي عن العرش في بريطانيا في الثلاثينات.

وقالت مادونا في بيان «أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة في الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة وإنسانة تحاول شق طريقها في هذا العالم».

وأضافت أن تركيز الفيلم «سيكون دائماً موسيقياً».

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وتابعت مادونا (62 عاماً) «الموسيقى هي التي جعلتني أتقدم، والفن هو الذي يجعلني أعيش. ثمة قصص كثيرة ملهمة لم يسمعها أحد، ومن يستطيع أن يرويها أفضل مني؟ من المهم جداً أن أشارك، بصوتي ووفق رؤيتي، حياتي التي كانت على شكل (لعبة) الجبل الروسي»، أي حافلة بالتقلبات صعوداً وهبوطاً.

أما رئيسة مجموعة «يونيفرسال فيلمد إنترتينمنت» دونا لانغلي فوصفت مادونا بأنها «الرمز بامتياز». وقالت «لقد طبعت ثقافتنا كما يفعل قلّة، بموهبتها المميزة في ابتكار فن بمتناول الجميع ويوسع الحدود».

وحققت مادونا خلال مسيرتها نجاحاً كبيراً، ونالت عدداً كبيراً من الجوائز، وخصصت لها أغلفة 4700 مجلة، بحسب ما ورد في موقعها.

• نجمة البوب: الفن هو الذي يجعلني أعيش.

• صاحبة أكثر الأغاني مبيعاً في العالم بـ 335 مليون تسجيل.

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